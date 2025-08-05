Готовят плацдарм или запугивают: зачем россияне разбомбили стратегически важный мост в Херсоне

Поврежден автомобильный мост, соединяющий город с микрорайоном Корабел / © Getty Images

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Россияне серьезно повредили в Херсоне мост через реку Кошевая, ведущий в микрорайон Корабел. Мост остается функциональным, но атаки могут продолжаться, что чревато полной изоляцией микрорайона от Херсона.

Около шести вечера в субботу российские военные сбросили туда две управляемые авиабомбы, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Люди не пострадали.

В воскресенье российская авиация атаковала город снова. Предварительно — попадание в районе моста.

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Из-за удара погиб 65-летний мужчина. Также поврежден газопровод, а потому некоторое время микрорайон будет без голубого топлива.

Оккупанты три дня подряд били КАБами по мосту / © Getty Images

Несмотря на повреждение, мост стоит и по нему все еще можно проехать. Хотя окончательные выводы о состоянии переправы эксперты сделают со временем.

В российских пабликах пишут, что для ударов по островскому мосту применяли корректированные бомбы на базе ФАБ-1500 или ФАБ-3000.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин подчеркнул: соответствующая комиссия еще работает и только после ее выводов можно будет сказать, какой вид боеприпасов применили россияне.

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«Поражение моста в Херсоне крайне усложняет нашу логистику», — написал в своем Телеграмм-канале командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в микрорайоне остаются около 1800 человек, в том числе 187 маломобильных и 31 ребенок. Всем, кто согласится на эвакуацию, обещают размещение в удобных местах.

«Призываю жителей Корабела уезжать. Не рискуйте жизнью. Вы получите помощь на каждом этапе — от выезда и поселения до последующего проживания», — обратился к жителям Прокудин.

Местных жителей призвали выезжать после того, как российская армия 2 августа ударила из авиации по автомобильному мосту / © Associated Press

По состоянию на 6 часов вечера 4 августа из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали 400 жителей. Среди них — 34 ребенка и 41 маломобильный человек.

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После повреждения моста в воскресенье российские военные накрыли огнем Херсон. По его данным, ствольная и реактивная артиллерия повредила дома в районе Корабел, а также под ударами оказался рынок в центре города.

В Силах обороны Юга отметили, что Островский мост прежде всего используется для гражданского транспортного сообщения. Никаких военных объектов рядом с ним нет.

«Этот мост не имел военно-тактического значения. Его атаковали просто, чтобы перекрыть доступ людей к жизни. Ведь им местные выезжали в другие районы Херсона, им завозили питание, медикаменты, вещи первой необходимости», — объяснил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии «24 Каналу».

Россияне делают все возможное, чтобы отрезать микрорайон от Херсона. Он расположен на реке, поэтому оккупанты надеются, что так смогут продвинуться вперед и усилить обстрелы.

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«Мы понимаем, что атаки будут повторяться, потому что враг пытается полностью разбомбить автомобильный мост. Эвакуация проходит совместными группами сотрудников полиции, представителей местной, областной власти, волонтеров. Есть мобильные группы, которые привлекают бронированный транспорт, потому что микрорайон находится на границе города, на грани боевого столкновения и постоянно существует угроза обстрелов», — сказал глава Корабельного отдела ГУНП в Херсонской области Владимир Писоцкий в комментарии «Суспільне».

В городе возникают пожары из-за обстрелов / © Getty Images

Справка: микрорайон Корабел расположен на Карантинном острове в юго-западной части Херсона. На острове расположена промышленная зона и жилой массив, активно застраиваемый с конца 1960-х. С большой землей район соединяют всего два моста — автомобильный и железнодорожный. Его повреждение или разрушение значительно усложняет логистику, поставку продуктов и медикаментов, а также эвакуацию населения.

Херсон и Херсонская область лежат на линии фронта, которой служит Днепр.

Город регулярно терпит обстрелы из оккупированной части Херсонской области, а также атаки ударными дронами россиян.

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Дата публикации 23:06, 02.08.25 Количество просмотров 30 В Херсонской ОВА показали последствия российского удара по мосту