Готовят "тарифный майдан" по российскому сценарию: Данилов рассказал для кого не вырастут цены на электричество

Готовят "тарифный майдан" по российскому сценарию: Данилов рассказал для кого не вырастут цены на электричество

СНБО принял решение о том, что стоимость электричества не повысится для уязвимых слоев населения.

В Украине пытаются расшатать ситуацию, манипулируя темой тарифов.

Об этом во время выездного заседания в Донецкой области сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы не позволим манипулировать темой тарифов. Как вы знаете, сегодня питаюся расшатать ситуацию. И на весну уже начинают говорить по российскому сценарию о неких" тарифных майданах". Президент ставит задачу, что ни в коем случае для уязвимых слоев населения не должна повыситься стоимость электроэнергии. Мы это обязательно должны сделать. Такое решение на заседании СНБО сегодня было принято", — сказал Данилов.

Напомним, СНБО 30 июля собрался на выездное заседание в Донецкой области.

Также 30 июля президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Донецкую область, где состоялось выездное заседание СНБО.

Новости Украины: СНБО собирается провести выездное заседание в Донецкой области

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