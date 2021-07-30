Готовят "тарифный майдан" по российскому сценарию: Данилов рассказал для кого не вырастут цены на электричество

СНБО принял решение о том, что стоимость электричества не повысится для уязвимых слоев населения.
В Украине пытаются расшатать ситуацию, манипулируя темой тарифов.
Об этом во время выездного заседания в Донецкой области сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Мы не позволим манипулировать темой тарифов. Как вы знаете, сегодня питаюся расшатать ситуацию. И на весну уже начинают говорить по российскому сценарию о неких" тарифных майданах". Президент ставит задачу, что ни в коем случае для уязвимых слоев населения не должна повыситься стоимость электроэнергии. Мы это обязательно должны сделать. Такое решение на заседании СНБО сегодня было принято", — сказал Данилов.
Напомним, СНБО 30 июля собрался на выездное заседание в Донецкой области.
Также 30 июля президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочим визитом в Донецкую область, где состоялось выездное заседание СНБО.