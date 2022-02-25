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Готовят захватчикам "теплый" прием в Киеве: тероборона столицы получила оружие

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Готовят захватчикам "теплый" прием в Киеве: тероборона столицы получила оружие

Мужчины Киева готовы дать отпор оккупантам.

В Киеве в ряды терробороны записалось большое количество людей. В настоящее время они получают оружие.

Об этом сообщают в соцсетях.

Участники терробороны Киева готовы дать отпор российским оккупантам. Все они получили оружие сегодня, 25 февраля.

"Смотрите, что делается, все мужчины из Оболони здесь. Приходите, мы вас встретим", – говорит автор видео.

Отметим:

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Напомним:

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