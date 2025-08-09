ТСН в социальных сетях

Украина
724
1 мин

Готовятся к "перемирию": в Киеве и ряде областей снова воздушная тревога

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 9 августа

Воздушная тревога 9 августа / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве в обед 9 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве областей, кроме Западного региона.

«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы.

Также в Воздушных силах предупредили о скоростной цели Сумщины с востока.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:44

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:44

По информации мониторинговых чатов, продолжается обстрел баллистикой Сумщины.

UPD. По состоянию на 13:55 раздались отбои воздушной тревоги.

Напомним, что утром 9 августа РФ нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего есть раненые.

