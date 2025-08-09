- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 724
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовятся к "перемирию": в Киеве и ряде областей снова воздушная тревога
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.
Дополнено новыми материалами
В Киеве в обед 9 августа объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве областей, кроме Западного региона.
«Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы.
Также в Воздушных силах предупредили о скоростной цели Сумщины с востока.
По информации мониторинговых чатов, продолжается обстрел баллистикой Сумщины.
UPD. По состоянию на 13:55 раздались отбои воздушной тревоги.
Напомним, что утром 9 августа РФ нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего есть раненые.