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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Готовятся ли в ОП к проведению выборов: у Зеленского ответили

Никакие выборы не готовятся, отметил Давид Арахамия.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Давид Арахамия о выборах в Украине

Выборы в Украине - что сказал Давид Арахамия / © Getty Images

Информация издания Economist о совещании в Офисе президента Украины по подготовке к проведению выборов не соответствует действительности.

Об этом сказал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии Суспильному.

Он отрицает информацию о том, что в Офисе президента состоялась встреча по подготовке к проведению выборов, о которой накануне написало издание Economist.

Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе наша позиция не изменилась после того», — сказал Арахамия.

В ЦИК тем временем заявили, что подготовка к выборам в Украине после окончания войны потребует принятия отдельного закона.

Так сказал заместитель председателя комиссии Дубовик. Согласно действующему законодательству, парламентские выборы должны состояться через 60 дней после завершения военного положения, а президентские — через 90. Впрочем, этого периода будет недостаточно, считают в ЦИК.

Напомним, что на днях в Economist сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу, где поручил организовать голосование после прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть достигнуто до конца апреля 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
65
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