Готовятся встречать оккупантов: в Харькове жители скупают оружие и патроны в магазинах

Жители города запасаются оружием, чтобы защищать город от агрессора.
В Харьковской области, граничащей с Россией, местные жители готовятся к возможному вторжению оккупантов. Они запасаются оружием и патронами.
В оружейных магазинах Харькова в последнее время наблюдают определенный бум. ТСН.ua поинтересовался, какая продукция пользуется наибольшим спросом.
По словам продавцов магазинов, сейчас у них выросло количество покупателей. Они пачками раскупают находящиеся в наличии патроны и оружие.
"Определенный ажиотаж сейчас есть. Патроны раскупают, оружие раскупают. Сказать, что ничего нет, не могу. Берут определенные калибры, берут пулевые патроны, на гладкоствольное оружие, на нарезное, 7,62, 308-й, 223-й калибр. Берут те патроны, которые больше для самообороны и охоты", — рассказал ТСН.ua представитель магазина ZBROIA.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкомасштабного вторжения Россия может оккупировать Харьков. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
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