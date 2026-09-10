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Готовил убийство известного активиста в Киевской области: правоохранители разоблачили 19-летнего предателя
19-летний киллер должен был заночевать в лесу возле дома активиста. Утром он должен был устроить засаду и убить мужчину несколькими выстрелами.
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство известного общественного активиста в Киевской области. Российская ФСБ завербовала 19-летнего жителя Николаева, который должен был застрелить мужчину во время его утренней прогулки с собакой.
Об этом сообщает СБУ .
По данным «УП», мишенью должен стать украинский юрист, общественный активист, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко .
Что известно о деле
По данным следствия СБУ, российские спецслужбы заранее определили час и маршрут, по которому активист обычно прогуливался. Завербованный агент несколько раз следил за потенциальной жертвой, изучая ее распорядок дня.
Впоследствии он получил от кураторов координаты схрона с оружием. Оттуда забрал пистолет, патроны и глушитель.
Далее киллер должен был заночевать в лесу возле дома активиста. Утром он должен был устроить засаду и убить мужчину несколькими выстрелами.
Однако сотрудники СБУ вовремя разоблачили подготовку покушения. Агент был задержан прямо в момент, когда он готовился выполнить задание российской спецслужбы.
Как установили правоохранители, ФСБ завербовала парня из-за его активности в соцсетях. В частности, он опубликовал материалы в поддержку фашистской и нацистской идеологии. После вербовки россияне направили его в Киев для организации резонансного убийства.
Во время обысков у задержанного обнаружили три пистолета с глушителями и боеприпасами. Также изъяли телефоны с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.
Следователи СБУ объявили мужчине подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
готовка к умышленному заказному убийству;
незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Задержания находятся под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как мы писали, СБУ подозревает заместителя командира Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова в подготовке покушения на чеченского политика и российского оппозиционера Ахмеда Закаева.
По данным правоохранителей, покушение могли готовить во время приезда Закаева в Украину на День Независимости 24 августа.
В СБУ заявляли, что Каплунов получил от российских спецслужб задачу также по ликвидации украинских военных, а на видео он говорит о своей вербовке ФСБ.
В то же время, ГУР и защита Каплунова отрицают версию СБУ и утверждают, что военного незаконно задержали, после чего между представителями спецслужб произошла стрельба в Киеве.