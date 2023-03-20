"Г**но паршивое": в Ивано-Франковске женщина набросилась на девочку, потому что та прыгала на скакалке (видео)

Девушка в этой ситуации держалась очень достойно и воспитано, несмотря на упреки старшей женщины.

В Ивано-Франковске разразился настоящий скандал. Во дворе между многоэтажками женщина начала задевать девочку из-за того, что та прыгала на скакалке.

Наглость старшей женщины просто поражает, в то же время девочка держалась очень достойно и воспитанно.

Соответствующее видео обнародовал YouTube-канал "Версії. Новини Івано-Франківська".

На обнародованных кадрах видно, что девушка прыгает через скакалку на площадке и никому не мешает. Неожиданно к ней стала приставать женщина, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. На вопрос девушки - почему, женщина сказала, что ей мешает скакалка.

Девушка заметила, что пришла на это место раньше женщины и другого места для занятий нет, ведь у ее подъезда — парковка, а на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в той школе. Все это девушка говорила спокойно и вежливо.

Старшая женщина назвала девочку "соплячкой невоспитанной" и "г**ном паршивым".

Спор длился несколько минут. За это время за ребенка неоднократно заступались очевидцы. Девушка спросила, было бы лучше, если бы она на площадке не занималась спортом, а курила или пила алкоголь. На что женщина ответила что-нибудь о воспитании, которого у нее самой, очевидно, нет.

Пользователь Сети поддержали девочку и отметили, что ее тактичность и воспитанность вызывает уважение.

Напомним, отец заставил сына 17 часов играть на смартфоне. Муж считает, что его ребенок много времени проводит по мобильным играм и решил таким образом наказать сына.

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