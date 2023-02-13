Говори «АЛЛОВЬЮ» тем, кого любишь! Сердечные открытки и скидки от маркетплейса АЛЛО

Уже проверено, что в феврале ничто не помешает украинцам делиться теплыми чувствами. В этом году команда маркетинга и креатива АЛЛО не смогла проигнорировать Love Season, ведь сейчас столь важно получать положительные эмоции.

Национальный маркетплейс АЛЛО ко Дню влюбленных запустил креативную кампанию, создав поздравительные открытки, а также предоставляет скидки — от всей души.

Как сказать о теплых чувствах не только второй половинке, но даже бизнес-партнерам? Отправить тематическую открытку!

Серия поздравительных открыток от АЛЛО состоит из девяти забавных изображений о любви. Найти и скачать открытки можно в Блоге АЛЛО.

А чтобы сказать «АЛЛОВЬЮ» тем, кого любишь, в мессенджерах, можно удобно и просто скачать стикерпак: https://t.me/addstickers/Alloview

Скидки от всей души

Выразить свои чувства можно и при помощи подарков со значительными скидками, которые можно приобрести на маркетплейсе allo.ua, в мобильном приложении и сети магазинов АЛЛО. Всемирно известные бренды, техника на любой вкус, товары из более 3 тысяч товарных категорий: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, повербанки, генераторы, зарядные станции, смарт-часы, наушники, фонари, термосы и множество других товаров для любимых и влюбленных, чтобы порадовать свою половинку. Акция будет длиться до 14 февраля, а количество предложений ограничено. Посмотреть все акционные предложения можно на специальной странице.

Говорите о вдохновляющей и побеждающей любви

Любовь вдохновляет, заряжает, дарит тепло и, в конце концов, побеждает! Об этом говорится в промовидео, которое маркетплейс запустил ко Дню влюбленных. Креаторы АЛЛО написали вдохновляющий текст о любви, сделав акцент на актуальных сейчас смыслах. Ведь именно сегодня очень важно рассказать о своих чувствах всем, кого любите, чью заботу цените и без кого не представляете своей жизни. Именно об этом (а также и собственное признание компании в любви своим клиентам) кампания АЛЛОВЬЮ от АЛЛО.

«Запускать креативную кампанию о любви в тревожное время непросто, но как никогда уместно. Открыть свои чувства родным, поддержать друзей, поблагодарить партнеров – когда еще, если не сейчас? Мы в АЛЛО решили помочь нашим клиентам высказать чувства – благодаря подаркам, поздравительным открыткам и даже стикерам в мессенджерах. Уверен, что эта кампания понравится нашим клиентам. Со своей стороны АЛЛО говорит “АЛЛОВЬЮ” каждому и каждой из них», – отмечает Артур Матковский, маркетинг-директор АЛЛО.

АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.

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