Говорил, что россиянин: в Словакии к 4 годам тюрьмы приговорили украинца

Мужчину передали украинским пограничникам.
В Словакии к 4 годам лишения свободы приговорили украинца, который незаконно пересек границу с ЕС, говоря, что он россиянин.
Об этом сообщила пресс-секретарь Управления пограничной службы и пограничной полиции Словакии Агнесса Коперницкая, пишет dolnyzemplin.korzar.sme.sk.
Украинца задержали возле села Нижняя Рыбница в районе города Собранце. Он сначала утверждал, что у него нет документов, однако словацкие правоохранители нашли у него украинский биометрический паспорт.
Впоследствии полиция установила, что июле 2020 задержанного уже высылали из территории Словацкой Республики с запретом въезда на территорию всех государств-членов ЕС до 2023 года. Однако мужчина незаконно пересек границу из Украины со Словацкой Республикой, заявив, что является гражданином Российской Федерации.
Украинца приговорили к 4 годам лишения свободы и передали Государственной пограничной службе Украины.
"В соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Правительством Украины о реадмиссии, полиция в тот же день передала его сотрудникам Государственной пограничной службы Украины, таким образом выполнив решение суда", — подытожила пресс-секретарь.
Напомним, Варшава высылать нелегалов, которые незаконно проникли в страну.