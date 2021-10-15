Говорил, что россиянин: в Словакии к 4 годам тюрьмы приговорили украинца

Говорил, что россиянин: в Словакии к 4 годам тюрьмы приговорили украинца

Мужчину передали украинским пограничникам.

В Словакии к 4 годам лишения свободы приговорили украинца, который незаконно пересек границу с ЕС, говоря, что он россиянин.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Управления пограничной службы и пограничной полиции Словакии Агнесса Коперницкая, пишет dolnyzemplin.korzar.sme.sk.

Украинца задержали возле села Нижняя Рыбница в районе города Собранце. Он сначала утверждал, что у него нет документов, однако словацкие правоохранители нашли у него украинский биометрический паспорт.

Впоследствии полиция установила, что июле 2020 задержанного уже высылали из территории Словацкой Республики с запретом въезда на территорию всех государств-членов ЕС до 2023 года. Однако мужчина незаконно пересек границу из Украины со Словацкой Республикой, заявив, что является гражданином Российской Федерации.

Украинца приговорили к 4 годам лишения свободы и передали Государственной пограничной службе Украины.

"В соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Правительством Украины о реадмиссии, полиция в тот же день передала его сотрудникам Государственной пограничной службы Украины, таким образом выполнив решение суда", — подытожила пресс-секретарь.

Напомним, Варшава высылать нелегалов, которые незаконно проникли в страну.

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