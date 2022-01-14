"Говорил, если Оксана выживет, он все равно ее добьет": подробности расправы над 24-летней женщиной в Черкасской области

Мужчина нанес своей экс-сожительнице несколько ударов ножом в живот.

В Черкасской области 39-летний мужчина жестоко убил 24-летнюю мать двоих детей. Окровавленная женщина успела добежать до родственницы и назвать ей имя своего убийцы.

Об этом говорится в "Чрезвычайных новостях".

Успела назвать имя убийцы

Убитая женщина была бывшей сожительницей подозреваемого и на 15 лет младше.

Первой о шокирующем поступке Николая узнала родная тетя 24-летней Оксаны. Окровавленная женщина прибежала к родственнице, постучала в окно и упала прямо перед ее дверью. Она успела назвать имя своего убийцы и потеряла сознание.

Самое ужасное, что убийство Оксаны произошло на глазах у ее двоих маленьких детей, младшая из которых дочь Николая.

После содеянного 39-летний Николай никуда не убегал, более того, соседи видели, как он стоял, улыбался и говорил, что если Оксана выживет, он все равно ее добьет.

Женщина не выжила, она скончалась в больнице.

"Потерпевшая поступила в крайне тяжелом состоянии. Повреждено было правое легкое, диафрагма. Травмы пациентки были не совместимы с жизнью. Она умерла на второй день в реанимационном отделении", — рассказали медики.

Судьбу детей, мальчика 5 лет и девочки, которой почти 2 года, будут решать соцслужбы.

Бил беременной и пытался сжечь

39-летний Николай, обвиняемый в убийстве Оксаны, ранее уже был судим. Он систематически угрожал расправой своей бывшей.

Женщина выгнала его, потому что тот пьянствовал и избивал ее, даже беременной. Мужчина не мог с этим смириться и постоянно терроризировал семью визитами и звонками.

Соседи видели, как Николай бьет Оксану прямо во дворе, защищали женщину и вызвали полицию. Однажды мужчина даже поджег дом, где она жила вместе с детьми.

По обвинению в преднамеренном убийстве 39-летнего Николая уже поместили в СИЗО. За совершенное ему грозит больше десяти лет заключения.

Напомним, что в Киевской области под суд отправили мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Он до смерти убил ее руками и ногами.

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