Говорил по телефону и отключился: в Одессе в кафе скончался 17-летний подросток

Говорил по телефону и отключился: в Одессе в кафе скончался 17-летний подросток

Парня пытались реанимировать, но безрезультатно.

В Одессе в одном из городских кафе произошел шокирующий случай. Внезапно умер один из клиентов, который сидел за столиком.

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Об этом сообщает телеграмм-канал "Одесса INFO".

Инцидент произошел в кафе "Чердак". По словам очевидцев, 17-летний подросток находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

Друзья парня вызвали скорую и позвонили его родным. До приезда скорой они и работники кафе пытались реанимировать подростка. Скорая приехала за 17 минут. Медики тоже проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Парень умер, не приходя в сознание.

По словам родных парня, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.

Напомним, что в Запорожье умер школьник, у которого на уроке остановилось сердце. Подросток с начала сентября находился в реанимации местной больницы. Однако спасти его не удалось.

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