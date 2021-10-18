Говорил по телефону и отключился: в Одессе в кафе скончался 17-летний подросток

Парня пытались реанимировать, но безрезультатно.
В Одессе в одном из городских кафе произошел шокирующий случай. Внезапно умер один из клиентов, который сидел за столиком.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Одесса INFO".
Инцидент произошел в кафе "Чердак". По словам очевидцев, 17-летний подросток находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.
Друзья парня вызвали скорую и позвонили его родным. До приезда скорой они и работники кафе пытались реанимировать подростка. Скорая приехала за 17 минут. Медики тоже проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. Парень умер, не приходя в сознание.
По словам родных парня, у него были проблемы с давлением и щитовидной железой.
Напомним, что в Запорожье умер школьник, у которого на уроке остановилось сердце. Подросток с начала сентября находился в реанимации местной больницы. Однако спасти его не удалось.