Говорила, что родственник из США передает дешевую технику: в Тернопольской области женщина выманила у покупателей 2 млн грн

Говорила, что родственник из США передает дешевую технику: в Тернопольской области женщина выманила у покупателей 2 млн грн

Из-за действий мошенницы пострадали 20 человек.

В Тернопольской области 31-летняя женщина выманила у доверчивых покупателей 2 млн грн. Она обещала потерпевшим продать дешевую технику из США.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

В полицию обратился 30-летний мужчина. Он сообщил, что заказал в продавщицы техники более чем 6 тыс. долларов, однако так и не получил обещанного. Когда же он поинтересовался, где товар, то злоумышленница отдала ему только два телефона, которые как установили правоохранители, приобрела в Тернополе.

В общем от действий женщины пострадали 20 человек. Покупателям она рассказывала, что имеет родственника в США, который передает ей дешевую технику и предлагала приобрести у нее товар. Однако получив деньги, женщина исчезала. В целом она выманила у пострадавших почти 2 млн грн. Женщину объявили в розыск и задержали. Ей инкриминируют мошенничество. Продолжается следствие.

Напомним, на Полтавщине мошенница обманула пенсионера более чем полмиллиона гривен. Женщина выдала себя за гадалку и выманила у мужчины немалую сумму денег.

Вдова или мошенница: прокуратура считает, что женщина незаконно получила компенсацию за смерть бойца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку