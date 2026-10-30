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- Украина
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"Говорила с мамой, когда раздался взрыв": в Днепре телефон спас жизнь пассажирке
Во время вражеского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре обломок попал в смартфон, который пассажирка держала у уха, что спасло ей жизнь.
Во время очередного вражеского обстрела железнодорожного вокзала в Днепре произошло событие, фактически спасшее жизнь одной из пассажирок.
Обычный смартфон заблокировал полет вражеского обломка, летевшего женщине в голову, сообщает «5 канал».
Пассажирка по имени Татьяна ждала перрона своего поезда в Запорожье, возвращаясь домой после отдыха в Ивано-Франковске. В момент атаки она как раз разговаривала по телефону со своей мамой.
Один из металлических обломков попал прямо в корпус смартфона, который Татьяна держала возле уха. Гаджет принял основную силу удара по себя, что, по словам медиков и очевидцев, спасло женщине жизнь.
Несмотря на это, другие обломки ранили Татьяну в поясницу.
Пострадавшая находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, где ей оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, в Днепре 29 октября произошла страшная трагедия — российские кафиры нанесли удар дроном по стоящему на вокзале гражданскому пассажирскому электропоезду. 15 человек погибли, 13 — получили ранения.
Кроме того, что в ночь на 30 октября россияне снова атаковали железнодорожный вокзал Днепра. Кроме того, регион обесточен из-за ударов по объектам энергетики.