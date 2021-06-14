Говорила только "мама": в Херсоне женщина загуляла со знакомым и потеряла ребенка

Когда полиция нашла горе-мать, она была в нетрезвом состоянии и уверяла, что искала свою дочь.

В Херсоне сотрудница почтового отделения нашла девочку возрастом примерно шести лет, которая не разговаривала и ничего о себе не могла сообщить.

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Как сообщает 14 июня отдел коммуникации полиции Херсонской области, правоохранители пообщались с сотрудниками отделения и те сообщили, что ребенок был без присмотра взрослых.

Девочка не выглядела напуганной, но говорила только слово "мама". Выяснилось, что ребенок был с особыми потребностями.

На линию "102" никто не сообщал об исчезновении девочки. Вместе с ребенком в течение 30 минут полицейские заходили на детские площадки и магазины в районе, но никто не узнавал девочку.

В конце концов, в магазине во время общения с персоналом к полицейским подошла женщина и сказала, что видела в своем подъезде эту девочку вместе с мамой.

Правоохранители пришли по указанному адресу и обнаружили в квартире мать ребенка. 26-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила, что вместе с дочерью приехала из районного центра в гости к знакомому. После застолья легла отдыхать, а когда проснулась, то дочери в квартире не было. Женщина убеждала, что самостоятельно пыталась отыскать ее. Когда ей это не удалось, то попросила детей на площадке сообщить ей, если увидят девочку. Почему она не позвонила в полицию — мать объяснить не смогла.

В отношении матери был составлен административный протокол.

Напомним, в Днепре отец потерял на детской площадке своего ребенка.

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