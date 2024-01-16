Говорили, что едут в гости: как уклонистов "спалила" резиновая лодка

Мужчины уверяли, что направляются в один из населенных пунктов приграничья, однако пограничники разоблачили истинные намерения уклонистов.

Вблизи границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда остановили автомобиль с двумя пассажирами, которые планировали незаконно скрыться из Украины.

Об этом передает Госпогранслужба.

Мужчины уверяли, что направляются к другу в один из населенных пунктов приграничья. Однако планы уклонистов "спалила" надувная резиновая лодка, которую обнаружили в багажнике.

Выяснилось, что с помощью этого плавсредства нарушители хотели переплыть Днестр. Подсказки для путешествия они нашли в Интернете, за что заплатили по 7 тыс. долларов с каждого.

За правонарушения задержанные и организаторы понесут ответственность.

Еще двое других уклонистов остановили пограничники Подольского отряда неподалеку от поселка Захаровка на Одесщине. Злоумышленники пытались попасть в Молдову и как раз направлялись в соседнюю страну через поле.

Задержанные уклонисты / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, что на Волыни мужчина вывез за границу 14 убегающих от мобилизации.

Ранее сообщалось, что уклонист "изменил пол", чтобы убежать за границу.

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