Говорили, что Киев упадет за 3 дня, а сейчас вы уже на территории РФ: сенатор Грэм на встрече с Зеленским

Также Грэм выступил за отмену ограничений на удары по территории РФ оружием американского производства, отметив, что ВСУ "не могут воевать с одной рукой за спиной".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега от Демократической партии Ричард Блументаль поддержали военную операцию Украины в Курской области.

Об этом сенаторы заявили в ходе своего визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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"Через два с половиной года войны вы продолжаете стоять на своих позициях и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством. Вы демонстрируете многое, что я еще не видел. Говорили, что Киев упадет за три дня. Видите, как повернулось. Все они ошибались. Вы уже на территории России. Это смело и отлично. Я рад, что вы нас об этом не предупредили, но это сделали. Теперь россияне платят цену. Это правильно", – заявил сенатор Грэм.

Он выразил надежду, что в 2024 году Украина получит больше военной помощи от Конгресса.

Сенатор отметил, что в следующем году США будут иметь нового президента. Однако в Вашингтоне прекрасно понимают, что процветание Украины – в интересах Соединенных Штатов.

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему ж**у. В конце концов, администрация (президента США – Ред.), я ценю вашу поддержку, но позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которое они не могут позволить себе проиграть", – призвал американский сенатор.

Также Грэм выступил за отмену ограничений на удары по территории РФ оружием американского производства, отметив, что украинские военные "не могут воевать с одной рукой за спиной".

Блументаль поддержал слова своего коллеги по поводу боевых действий ВСУ на территории РФ. Также он заверил, что будет работать над тем, чтобы США выделили Украине еще один пакет военной помощи до конца этого года.

По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".

"В нем будет закреплена двухпартийная подготовка, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента США. Вы защищаете безопасность не только свою, но и других", – рассказал Блюменталь.

Он назвал прорыв в Курщине историческим.

Ранее сообщалось, что США выясняют стратегию Украины в Курской области.

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