"Говорили о том, как побеждать сейчас" - Зеленский о вдохновляющем разговоре с Илоном Маском

"Говорили о том, как побеждать сейчас" - Зеленский о вдохновляющем разговоре с Илоном Маском

Президент Владимир Зеленский записал очередное обращение, 6 марта, и рассказал о поддержке международных партнеров.

"Вдохновляющий разговор с Илоном Маском. С человеком, который производит ракеты для будущего, а не убивает ракетами ради прошлого. Мы говорили о том, как победить сейчас, о том, как будем работать потом, после победы", - сказал в своем обращении президент Зеленский.

Напомним, ранее американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку Украине. Об этом он написал в Twitter. "Держись крепко, Украина", - отметил Маск.