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"Говорили о том, как побеждать сейчас" - Зеленский о вдохновляющем разговоре с Илоном Маском

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"Говорили о том, как побеждать сейчас" - Зеленский о вдохновляющем разговоре с Илоном Маском

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский записал очередное обращение, 6 марта, и рассказал о поддержке международных партнеров.

"Вдохновляющий разговор с Илоном Маском. С человеком, который производит ракеты для будущего, а не убивает ракетами ради прошлого. Мы говорили о том, как победить сейчас, о том, как будем работать потом, после победы", - сказал в своем обращении президент Зеленский.

Напомним, ранее американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск выразил поддержку Украине. Об этом он написал в Twitter. "Держись крепко, Украина", - отметил Маск.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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