"Говорили, окна не открываются": в Сети показали "систему кондиционирования" в поезде "Одесса-Мариуполь" (видео)

"Говорили, окна не открываются": в Сети показали "систему кондиционирования" в поезде "Одесса-Мариуполь" (видео)

Пассажиры заметили, что в вагоне выпало окно.

В поезде "Одесса-Мариуполь" пассажиры наблюдали странную картину — вагон ехал из одного пункта назначения в другой без окна.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Одесса INFO".

"Укрзализныця" не перестает удивлять. В поезде "Одесса-Мариуполь" появилась "инновационная система кондиционирования". В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть", — подписали видео его авторы.

Следует предположить, что окно не выпало, а его сняли специально работники поезда, чтобы предоставить пассажирам доступ к свежему воздуху, поскольку в вагонах невероятно жарко, а кондиционеры в основном отсутствуют.

В Сети пользователи прокомментировали увиденное:

Я ехала несколько лет назад в поезде жара 40 +++. В вагоне невозможно было дышать и ничего не открывалось нигде. Все было наглухо забиты и запененные. Стало плохо людям, такой крик подняли, особенно кто на верхних полках в купе. В результате пришел мастер и вынул 2 окна в тамбуре вместе с рамами. У меня был шок.

То окно не открывается — не нравится, то открытое окно и тоже не нравится.

Люди вон запчасти и инструмент за свои деньги покупают, чтобы хоть как-то тот вагон отремонтировать. И быд**людей полно. Пустили недавно новую электричку, разбили, избили и на этом все.

В поезде "Одесса-Мариуполь" выпало окно

Напомним, что вагон поезда во Львовской области разгромил "инстаблогер".

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