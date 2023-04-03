"Говорили по-русски": жена скандалиста, обругавшего боевого медика в Карпатах, заявила о "языковом конфликте" (видео)

Жена мужчины, который на карпатском курорте выступил с угрозами в сторону военного медика, проходящего там психологическую реабилитацию после службы в Бахмуте, заявила, что перепалка якобы возникла из-за того, что они говорили на "русском языке".

После скандала женщина сразу же записала видео в соцсети, чтобы оправдать неадекватное поведение своего мужа, который был выпившим, и рассказала свою версию.

"Не думала, что такое может случиться с нами. Вчера в СПА подошел выпивший военный и начал говорить на каком языке нам разговаривать, ему не нравиться, что люди разговаривают не на украинском языке. Мой муж, конечно же среагировал, сначала это было более мягко, потом он (военный - ред.) начал его провоцировать, подходил несколько раз... Потом в нужный ему выгодный момент он снял на камеру.", — сказала женщина.

По ее словам, у медика уже якобы был конфликт с другими отдыхающими. Она считает, что ее муж спровоцирован и не считает его виновным.

Напомним, в Карпатах неадекватный отдыхающий набросился с угрозами в сторону проходящего там психологическую реабилитацию военного медика. Хамовитый мужчина в халате с пивом называет военного "лошарой" и заявил, чтобы тот "ехал в свой Бахмут".

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