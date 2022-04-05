Говорить с Россией необходимо, чтобы остановить войну и не потерять украинские территории — Зеленский

Сегодня следует говорить России, что она сделала в Украине, признать ее врагом и прекратить войну, при этом не потеряв украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на зверства, которые совершали оккупанты на наши территории, переговоры с Россией будут продолжаться, чтобы заставить виновных ответить за свои преступления.

Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ.

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"Проблема "хочется мне или не хочется" (проводить переговоры с РФ – ред.) стоять не будет. Вопрос только насколько ты крепким будешь за столом переговоров. А это зависит от важных пунктов. Просто на сегодняшний день сказать "давайте ни о чем сегодня не будем говорить" — позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом, знать, что это конкретная война России против Украины, признать, что это геноцид", — подчеркнул глава государства.

Он также сказал, что РФ должна понести наказания за все, что совершила с украинскими городами и людьми.

"И при всей позиции [Украина должна] найти возможности для того, чтобы встречаться и на этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом выходе не потерять свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку, а там будет, как будет. Может так произойти, что и не будет встречи", — сказал Зеленский.

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