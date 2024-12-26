ГПСУ в Святвечер задержала уклонистов возле границы с Румынией

Четверо жителей Запорожской области, в возрасте от 21 до 44 лет, в Святвечер отправились в заснеженные Карпаты, надеясь незаметно перейти границу с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Они тщательно подготовились к нелегальному переходу, имея с собой маскировочные костюмы, теплую одежду, продовольствие и специальные средства для передвижения по заснеженным горным склонам.

"Однако это не помешало пограничникам вовремя выявить группу с помощью технических средств на участке отдела "Селятин". Задержанные доставлены в подразделение, где на них составили админпротоколы", — говорится в сообщении.

Напомним, на Львовщине и Буковине полицейские заблокировали два нелегальных канала переправки мужчин призывного возраста за границу.

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