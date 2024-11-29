ГПСУ приостановила пересечение границы в двух направлениях: что известно

Пересечение границы Украины пока невозможно как для транспорта, так и для людей.

В пятницу, 29 ноября, украинские пограничники остановили пропуск через границу с двумя странами — Молдовой и Румынией.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Внимание! В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции", — говорится в сообщении.

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Пограничники отметили, что оформление документов для пересечения границы приостановлено как для людей, так и транспортных средств. Причина такого решения – "технические неисправности".

В ГПСУ не уточнили, когда планируют восстановить систему и возобновить пропускные операции.

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок", — предупредили в Госпогранслужбе.

Напомним, украинцам осложнили пересечение границы с Польшей, Румынией и Венгрией. Причиной послужили ремонтные работы.

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