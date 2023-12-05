ГПСУ сообщила о разблокировании одной из украинских границ: детали

По состоянию на утро вторника, 5 декабря, движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией разблокировано.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ

"4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что оформление транспортных средств осуществляется в установленном порядке.

"В связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной", — добавляют в ГПСУ.

Отмечается, что на утро 5 декабря в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовиков.

Напомним, 1 декабря Словакия присоединилась к блокированию движения грузового автотранспорта перед пунктом пропуска "Вишнее Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

Читайте также: