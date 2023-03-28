ГПСУ заявила о принудительном возвращении всех уклонистов из-за границы: адвокат объяснил, возможно ли это

По его словам, для принудительного возвращения должно быть определение суда.

В Госпогранслужбе предупреждали, что мужчин-уклонистов будут возвращать из-за границы домой.

Адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал такое заявление и объяснил, возможно ли это.

Юрист напомнил, что военнообязанные могут уехать за границу, если имеют необходимые документы. В других случаях речь идет о незаконном пересечении границы. Никифорчук подчеркнул, что за незаконное пересечение границы человеку грозит админответственность.

"Если человек попадает на территорию другого государства — законно или не законно, — нужны правовые основания для того, чтобы его вернуть. То, что у нас в стране введено военное положение, то, что у нас есть запрет на выезд для мужчин — это не является основанием для того, чтобы вернуть человека обратно на территорию Украины", – говорит адвокат.

Основания для принудительного возвращения из-за границы

"Человек должен совершить уголовное преступление на территории Украины, достаточно серьезное. В дальнейшем этот человек должен скрываться от следствия, то есть ему должно быть объявлено подозрение и должны быть на него материалы, свидетельствующие о том, что человек скрывается от следствия или суда.

Если есть информация, что человек сбежал за границу, то соответственно проводится заседание суда, подается ходатайство. И судья объявляет человека в международный розыск. Делается постановление, которое передается в прокуратуру, а затем оно попадает в Интерпол. Но здесь речь идет о тяжких преступлениях", – объясняет Никифорчук.

По его словам, законно или незаконно пересек украинец границу, решение ГПСУ или пограничной службы другой страны не является основанием для того, чтобы отправить человека обратно в Украину. Для этого должно быть определение суда.

По мнению адвоката, такие заявления украинской стороны только оказывают негативное влияние. Ведь украинцы, которые сбежали за границу и хотели бы вернуться домой после окончания войны, теперь вообще останутся на чужбине, опасаясь ответственности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выступает за ужесточение условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

Напомним, что в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины. Теперь его депортируют назад.

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