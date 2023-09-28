Грабят местных и пьют: херсонские оккупанты пожаловались Кремлю на российских военных

В последнее время такие случаи значительно участились.

Оккупационные власти Херсонской области пожаловались Кремлю на российских военных, постоянно грабящих местное население.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Местные коллаборанты опасаются, что такие действия российских военных будут еще больше настраивать местное население против оккупантов.

В ЦНС сообщили, что российские военные под видом "борьбы с подпольем" отбирают у местного населения автомобили и деньги. Людей обвиняют в нелояльности и помощи украинским военным, а затем грабят местное население.

Кроме того, в оккупационной армии преуспевают пьянство и случаи дезертирства.

Напомним, ранее сообщалось, что мариупольцы жалуются на произвол военных и строителей РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированном Запорожье россияне убили семейную пару, после чего угнали 3 авто, $30 тыс. и ювелирку.

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