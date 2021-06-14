Град, дожди и грозы: какие регионы накроет непогода 15 июня

Украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Во вторник, 15 июня, на украинцев ожидает ухудшение погодных условий. Грозы и град накроют Украину, обойдут только они западные и северные области. А вот в Карпатах выпадет дождь.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По данным Укргидрометцентра, 15 июня ночью в Карпатах, днем в южной части, — значительные дожди", — говорится в сообщении.

Днем в Украине, кроме западных и северных областей, пройдут грозы, местами выпадет град, шквалы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, сегодня утром, 14 июня, на горе Поп Иван Черногорский, что на границе Прикарпатья и Закарпатья, выпал снег. Температура воздуха опустилась до 0°С.

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