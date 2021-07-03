Град, грозы и поднятия уровня воды: в Украине предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

Град, грозы и поднятия уровня воды: в Украине предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

На западе Украины прогнозируют повышение уровня воды.

В Украине в субботу, 3 июля, ожидается ухудшение погоды. В некоторых регионах прогнозируют град и грозы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Так, в части областей ожидаются грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. Там объявлено о I уровнt опасности. Также грозы 3 июля прогнозируют и в Киеве и Киевской области, там также объявили о I уровне опасности.

В Западной Украине прогнозируют повышение уровня воды в реках и возможные селевые потоки в горных районах.

"На реках Закарпатья, реках бассейнов Прута, Серета (Ивано-Франковская и Черновицкая области), Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 1 июля, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (желтый уровень опасности)", — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, по данным синоптиков в Украине 3 июля будут дожди с грозами и жара.

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