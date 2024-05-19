Град и ливень на западе Украины — жители обнародовали кадры "заснеженных" дворов (видео)

Сегодня, 19 мая, запад Украины накрыл мощный град, засыпавший Львовщину и Прикарпатье.

Об этом свидетельствуют видео местных жителей, передает "24 Канал".

Осадки зафиксированы также во Львовской области, а именно в Стрыйском районе, а также Ивано-Франковской области. Двор жителей засыпал град.

Синоптики уже давали прогноз для Львовской области. Кроме ливня с градом, местных жителей ожидала теплая погода, до 19-24 градусов выше нуля.

Напомним, прохлада в Украине отступает. В ближайшие дни ожидается постепенное прогревание воздуха, поэтому погода будет в основном летней.

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