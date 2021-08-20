Град и потоки воды на улицах: в Днепре бурлила сильная непогода

Град и потоки воды на улицах: в Днепре бурлила сильная непогода

Дождь с градом обрушился и в Херсонской области.

Непогода накрыла Днепр: ливень превратил улицы в реки и засыпал дороги градом размером с перепелиное яйцо.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

Накануне в городе была мощный ливень. Через глубокие лужи в час пик остановились главные проспекты города. Вода на дорогах местами была выше окна автомобилей. Кое-где проехать не мог и общественный транспорт: приостановился движение трамваев по нескольким маршрутам. Затопило также супермаркет. Вода стекала с потолка прямо на торговые ряды. Кроме того, по меньшей мере одно дерево упало и разбило автомобиль.

В Херсонской области водителям пришлось скользить. Там также был дождь с градом, а потому трасса заледенела. На видео, которые отсняли пользователи соцсетей, видно, что дорога полностью покрылась толстым слоем льда. Движение через это усложнился и часть машин просто стояла на обочине.

Новости Украины: Днепр накрыла непогода и град - по крайней мере одно дерево упало и раздробило авто

Как сообщалось, на днях в Хмельницком была мощный ливень : повалены деревья, а улицы превратились в реки. Град со шквальным ветром налетели на город вечером. Деревья падали на провода, а потоки воды хлынули во дворы. Ливневая канализация не справлялась с таким количеством осадков, а потому центра города затопило. Видео потопа хмельнитчане преподавали в сеть. Снимали и град размером с орех.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку