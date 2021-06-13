Град и шквалы: какие регионы 13 июня накроет непогода

В Украине будут бурлить грозы и град.

13 июня в западных и юго-западных областях ожидают порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительный дождь; днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности — желтый).

Об этом сообщает ДСНС Украины.

По данным Укргидрометцентра, в Карпатах ночью ожидается сильный дождь (II уровень опасности — оранжевый). В Киеве и Киевской области - гроза, шквалы 15-20 м/с (уровень опасности — желтый).

Напомним, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будет близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39 °С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

Погода в Украине: во всех регионах ожидается непогода, которая в Черновцах и Днепре уже наделала беды Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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