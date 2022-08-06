Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Град и сильный ветер: стало известно, в каких областях завтра будет бушевать ненастье

Дата публикации
Просмотры
5369
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Град и сильный ветер: стало известно, в каких областях завтра будет бушевать ненастье

Фото: pixabay.com

ГСЧС сообщает об ухудшении погодных условий до I уровня опасности в некоторых регионах Украины.

Так, от града и шквалов могут пострадать западные регионы, а также Винницкая, Житомирская, Киевская и Черниговская области.

Об этом чрезвычайники сообщают в своем Телеграмме.

"7 августа в западных, днем и Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа в Днепре непогода натворила беды. Дождь и сильный ветер свалили деревья.

Читайте также:

Ненастье в Винницкой области: ураган валял деревья, шифер летал, а овощи разбил град

Ненастье в Винницкой области: ураган валял деревья, шифер летал, а овощи разбил град

Похожие темы:

Следующая публикация