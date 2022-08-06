Град и сильный ветер: стало известно, в каких областях завтра будет бушевать ненастье

ГСЧС сообщает об ухудшении погодных условий до I уровня опасности в некоторых регионах Украины.
Так, от града и шквалов могут пострадать западные регионы, а также Винницкая, Житомирская, Киевская и Черниговская области.
Об этом чрезвычайники сообщают в своем Телеграмме.
"7 августа в западных, днем и Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа в Днепре непогода натворила беды. Дождь и сильный ветер свалили деревья.
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