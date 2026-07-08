Град, ливни и шквалы: непогода накрывает города Украины, деревья обрывают провода (видео)

Непогода в Украине / © ТСН

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Ряд регионов Украины 8 июля накрыла непогода. В городах фиксируют сильные ливни, град и шквальный ветер, а синоптики предупреждают о неблагоприятных условиях в нескольких областях.

Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях.

Непогода накрыла Кривой Рог

В Кривом Роге из-за мощного ливня отдельные улицы оказались под водой. По сообщениям местных Telegram-каналов, на некоторых участках уровень воды достиг высоты капота автомобилей, что затруднило движение транспорта.

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Из-за сильного ветра в районе 96-го квартала упало дерево. Оно оборвало линии электропередачи.

В Николаеве также прошел град

Град в городе сопровождался сильными порывами ветра.

По данным синоптиков, в ближайшее время шквалы, дожди и грозы ожидаются еще в ряде областей Украины.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, следует избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных конструкций и поврежденных электросетей. Если вы заметили оборванные провода или другие места повреждения, не приближайтесь к ним и сообщите соответствующие службы.

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Дата публикации 18:04, 08.07.26 Количество просмотров 65 Непогода накрыла Кривой Рог и Николаев, дерево оборвало провода.

Напомним, погода в Украине резко меняется. Регионы накрывают осадки и сильный ветер. А в четверг, 9 июля, в Украине погода еще больше. Однако после сильных гроз, града и шквального ветра в стране снова ожидается жара.

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