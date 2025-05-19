Град побил все вокруг: Ивано-Франковскую область накрыло мощная непогода

Ивано-Франковскую накрыло непогода. / © oboz.ua

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В нескольких районах Ивано-Франковской области 19 мая прошли сильные ливни с градом. Местные жители публикуют фото последствий непогоды — дороги и двор буквально покрылись слоем льда.

О мощной буре сообщают местные телеграммы-каналы, передает 24 Канал.

Ивано-Франковскую накрыло непогода. / © oboz.ua

Сильнее всего стихия ударила по Богородчанскому району — там град побил растения, дороги и двор стали белыми ото льда.

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По данным Укргидрометцентра, в регионе зафиксировано:

слива до 29 мм за 12 часов,

порывы северо-западного ветра 15–20 м/с,

грозы и град диаметром до 19 мм.

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Ивано-Франковскую накрыло непогода. / © из соцсетей

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий накануне. На отдельных территориях выпал только дождь с молниями, однако в части области стихия проявила себя гораздо более агрессивно.

Местные жители публикуют фото и видео последствий, показывая покрытые льдом огороды, придомовые территории и автодороги.

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Град на Ивано-Франковщине: непогода побила растения и укрыла дороги льдом.