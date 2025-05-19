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- Украина
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Град побил все вокруг: Ивано-Франковскую область накрыло мощная непогода
Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий накануне. На отдельных территориях выпал только дождь с молниями, однако в части области стихия проявила себя гораздо более агрессивно.
В нескольких районах Ивано-Франковской области 19 мая прошли сильные ливни с градом. Местные жители публикуют фото последствий непогоды — дороги и двор буквально покрылись слоем льда.
О мощной буре сообщают местные телеграммы-каналы, передает 24 Канал.
Сильнее всего стихия ударила по Богородчанскому району — там град побил растения, дороги и двор стали белыми ото льда.
По данным Укргидрометцентра, в регионе зафиксировано:
слива до 29 мм за 12 часов,
порывы северо-западного ветра 15–20 м/с,
грозы и град диаметром до 19 мм.
Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий накануне. На отдельных территориях выпал только дождь с молниями, однако в части области стихия проявила себя гораздо более агрессивно.
Местные жители публикуют фото и видео последствий, показывая покрытые льдом огороды, придомовые территории и автодороги.
Град на Ивано-Франковщине: непогода побила растения и укрыла дороги льдом.