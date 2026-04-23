Град, пылевая буря и обесточивания: Украиной несется мощную непогоду (видео)

В ряде регионов Украины бушует серьезная непогода. В частности, ветер срывает ограждения и знаки в Киеве, а в Ивано-Франковской области есть обесточенные потребители.

Об этом сообщают в Сети.

В Киеве — сильный ветер и град

Жители Киева публикуют кадры сильной непогоды в Киеве. В частности, сильный ветер сорвал пластиковую конструкцию с крыши «Книжной страны» на ВДНХ. К счастью, люди не пострадали, однако изуродовало припаркованные автомобили.

В некоторых районах столицы сильный ветер сдувает ограничительные знаки.

На стадионе бушует безумный ветер вместе с градом. Очевидцы пишут, что снесло изгородь.

Град и пылевая буря накрыли не только столицу, но Броварской и Бориспольский районы Киевщины.

Дата публикации 16:06, 23.04.26

На Франковщине есть обесточивание

Безумный ветер наделал беды не Ивано-Франковской области. Так, частично обесточены два населенных пункта в Богородчанской и Снятынской общинах. Об этом сообщают местные облэнерго.

Также зафиксированы единичные обращения в районе Косово, а также в Лысецкой, Богородчанской, Галицкой, Калушской громадах.

Как отмечалось, в ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание с ночными заморозками и осадками. Самое сильное ненастье ударит по северным, центральным и восточным регионам, а также по Карпатам — там возможен даже снег. Температура ночью будет опускаться до -3…-5°C. В некоторых регионах объявляют повышенные уровни опасности. Самыми холодными станут 24-25 апреля, после чего погода постепенно стабилизируется.