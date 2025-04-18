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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Град размером с перепелиное яйцо ударил по Яремче (фото)

В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Град в Украине

Град в Яремче 18 апреля

В Яремче на Ивано-Франковщине сегодня, 18 апреля, выпал град размером с перепелиное яйцо. Явление произошло после предупреждения синоптиков об опасных метеоусловиях в регионе.

Об этом сообщили местные СМИ.

По данным Укргидрометцентра, до конца дня и ночью 19 апреля в области ожидаются грозы, порывы ветра 15–20 м/с и местами град диаметром 6–19 мм. Действует желтый уровень опасности (1-й уровень).

Град в Яремче 18 апреля

Град в Яремче 18 апреля

Град в Яремче 18 апреля

Град в Яремче 18 апреля

Напомним, в Одессе объявили повышенный уровень опасности.

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