Град, шквалы и пожарная опасность: чрезвычайники предупредили о сложных погодных условиях

В стране ожидаются сильные дожди, сохраняется пожарная опасность.
Сегодня, 1 августа, в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы днем 1 августа гроза (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Ранее чрезвычайники предупреждали о граде, шквалах и пожарной опасности. Так, сообщалось, что 31 июля и 1 августа в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий.
По данным синоптиков, 1 августа в большинстве западных и северных регионов, а также в части центральных областей дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.
Температура будет колебаться от 27 до 34 градусов тепла.