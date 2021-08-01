Град, шквалы и пожарная опасность: чрезвычайники предупредили о сложных погодных условиях

Град, шквалы и пожарная опасность: чрезвычайники предупредили о сложных погодных условиях

В стране ожидаются сильные дожди, сохраняется пожарная опасность.

Сегодня, 1 августа, в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы днем 1 августа гроза (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее чрезвычайники предупреждали о граде, шквалах и пожарной опасности. Так, сообщалось, что 31 июля и 1 августа в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий.

По данным синоптиков, 1 августа в большинстве западных и северных регионов, а также в части центральных областей дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.

Температура будет колебаться от 27 до 34 градусов тепла.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве регионов

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