Град, шквалы и резкое похолодание: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине 21 июля

Синоптики предупреждают об изменении погоды 21 июля

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Во вторник, 21 июля, погода в Украине будет контрастной, поскольку в большинстве регионов ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер с объявлением желтого уровня опасности, тогда как на остальной территории сохранится спокойная и теплая погода.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Попрогнозусиноптика Натальи Диденко, во вторник, 21 июля, на Левобережье пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +28 градусов тепла, на востоке Украины ожидается от +29 до +32 градусов выше нуля.

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В Украинском гидрометцентре сообщают, что 21 июля в Украине ожидается переменная облачность. Большая часть центральных и южных регионов, а также Сумская и Харьковская области окажутся в зоне действия циклона, поэтому там пройдут умеренные дожди с грозами.

В дневное время в этих регионах, за исключением Сумской области, осадки местами будут значительными, а в отдельных районах возможны град и шквальный ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. В связи с такими сложными погодными условиями объявлен первый, желтый, уровень опасности, ведь грозы и порывы ветра могут затруднить движение транспорта, а также работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий. На остальной территории страны погода будет спокойной и без осадков.

© Укргидрометцентр

Ожидается преимущественно северный ветер, хотя в западных и северных областях он изменит направление на западное и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температурный режим разделит страну: на юге и востоке ночные показатели составят +16…+21 градус тепла, а днем воздух прогреется до жарких +28…+33 градусов выше нуля.

В то же время на остальной территории ночью столбики термометров покажут +13…+18 градусов тепла, днём ожидается умеренная тёплота в пределах +23…+28 градусов выше нуля, а прохладнее всего будет в западных областях, где дневная температура не превысит +20…+25 градусов тепла.

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Погода в Украине 21 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями на территории Киевской области 21 июля. Осадков не ожидается, ветер будет западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 21 июля погодубудет определять тыловая часть циклона над странами Балтии. В целом по области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём возможны порывы до 15–20 м/с. В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде во Львовской области 21 июля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 21 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9–14 м/с.

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Температура воздуха в области ночью составит от +17 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +20 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +22 до +23 градусов.

Погода в Днепре

Во вторник, 21 июля, в Днепропетровской области и городе Днепр ожидается переменная облачность с ухудшением погодных условий, в связи с чем объявлен первый, желтый уровень опасности.

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Синоптики предупреждают о непогоде в Днепропетровской области 21 июля / © Укргидрометцентр

Ночью на Правобережье области, а утром и днём повсеместно в Днепропетровской области и непосредственно в областном центре пройдут кратковременные дожди с грозами.

В дневное время в области ожидаются местами сильные ливни, в отдельных районах возможен град, а во время грозы порывы западного ветра будут достигать шквалистых 15–20 метров в секунду. Зато ночь в самом Днепре пройдет без осадков при умеренном ветре со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит +16…+21 градус тепла ночью и +23…+28 градусов тепла днём. В Днепре ночные показатели будут в пределах +19…+21 градус тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области и непосредственно в Харькове 21 июля ожидается облачная погода с прояснениями и значительным ухудшением синоптической ситуации днем, в связи с чем объявлен первый, желтый уровень опасности. Если ночью существенных осадков в Харькове и на востоке области не предвидится (только в западных районах пройдут небольшие дожди), то в дневные часы регион накроет непогода.

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В городе и области прогнозируются сильные ливни, грозы и град, которые будут сопровождаться шквальными порывами северо-западного ветра до 15–20 метров в секунду. В периоды затишья скорость ветра составит умеренные 5–10 метров в секунду.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Харьковской области 21 июля / © Укргидрометцентр

Температурный режим в области будет неоднородным. Ночью столбики термометров покажут +17…+22 градуса тепла (в Харькове +18…+20 градусов тепла). Днём в западной части области ожидается +22…+27 градусов тепла, тогда как на востоке сохранится жара до +27…+32 градусов тепла.

В самом областном центре дневная температура воздуха составит +25…+27.

Ранее синоптики предупредили, что Европу ждут три волны аномальной жары.

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