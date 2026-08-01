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«Градусы даже не пишу»: синоптик предупредила украинцев об аномальной жаре
В Украину идет еще большая жара: синоптик рассказала, когда ожидать похолодания.
В Украине в ближайшие дни ожидается существенное повышение температуры — на смену обычной жаре придет действительно невыносимая жарища
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
«Градусы даже не пишу»: жара усилится уже с воскресенья
По словам синоптика, температурный пик начнется уже с этого воскресенья, 2 августа, и будет удерживаться до конца рабочей недели.
«Сильная жара в Украине начинается. Еще сегодня просто жарко, а уже с воскресенья с переходом на грядущую неделю — сильная жара! Даже градусы не пишу, потому что все уже начитались прогнозов по гаджетам. Только просьба не отправлять фотографии с изображением ваших персональных +50 градусов на собственных градусоносителях», — отметила Диденко.
Погода в Киеве и когда ждать спада температуры
По ее словам, ослабление жары, ориентировочно, предполагается с 7 августа.
«О дождях речь не идет, если какая-то вероятность будет выплескивать — буду писать», — говорит синоптикиния.
В столице погода будет соответствовать общеукраинскому тренду: обычная жара быстро перерастет в сильную. Доминирует сухая воздушная масса.
Ранее мы писали, что в Украину движется африканская жара с температурами до +38°C, которая будет удерживаться минимум неделю.