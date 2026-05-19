Грады и шквалы накроют Украину с новой силой: синоптик предупредила об опасном ударе стихии

Непогода в Украине / © ТСН

В Украине в ближайшее время сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, локальными ливнями и возможными шквалами. Ясной солнечной погоды в большинстве регионов пока ждать не стоит.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, тем, кто ждет ясной солнечной погоды, пока придется подождать. Украина попадает в зону влияния атмосферных фронтов, а также линии восхождения, которые формируют погоду летнего типа — с резкими дождями и грозами.

Интенсивность непогоды в западных областях будет частично сдерживать западный антициклон.

Температура воздуха днем будет составлять преимущественно +21…+25 градусов. На востоке, в центре, на большинстве юга, а также в Сумской и Черниговской области будет теплее — до +25…+28 градусов. Свежее ожидается на западе, Житомирщине, Винницкой и в западных районах Черкасской области - около +18 ... +22 градусов.

В Киеве 20 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы, также возможны сильные короткие ливни. Диденко советует водителям внимательно выбирать парковочные места, ведь во время интенсивных осадков отдельные улицы могут быстро подтапливаться.

Температура в столице будет около 25 градусов.

В конце недели температура в Украине будет постепенно снижаться, однако влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока останется.

Напомним, мы писали о том, что жара уже подбирается к границам Украины. Количество жарких дней, когда температура превышает +30°C, в некоторых регионах существенно превышает климатическую норму. Если раньше таких дней за лето могло быть меньше десяти, то в отдельные годы их фиксировали до тридцати.

