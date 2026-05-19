Грады и шквалы накроют Украину с новой силой: синоптик предупредила об опасном ударе стихии
Украину снова накроет неустойчивая погода: почти по всей стране пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни, шквалы и град.
В Украине в ближайшее время сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, локальными ливнями и возможными шквалами. Ясной солнечной погоды в большинстве регионов пока ждать не стоит.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, тем, кто ждет ясной солнечной погоды, пока придется подождать. Украина попадает в зону влияния атмосферных фронтов, а также линии восхождения, которые формируют погоду летнего типа — с резкими дождями и грозами.
Интенсивность непогоды в западных областях будет частично сдерживать западный антициклон.
Температура воздуха днем будет составлять преимущественно +21…+25 градусов. На востоке, в центре, на большинстве юга, а также в Сумской и Черниговской области будет теплее — до +25…+28 градусов. Свежее ожидается на западе, Житомирщине, Винницкой и в западных районах Черкасской области - около +18 ... +22 градусов.
В Киеве 20 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы, также возможны сильные короткие ливни. Диденко советует водителям внимательно выбирать парковочные места, ведь во время интенсивных осадков отдельные улицы могут быстро подтапливаться.
Температура в столице будет около 25 градусов.
В конце недели температура в Украине будет постепенно снижаться, однако влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока останется.
Количество жарких дней, когда температура превышает +30°C, в некоторых регионах существенно превышает климатическую норму. Если раньше таких дней за лето могло быть меньше десяти, то в отдельные годы их фиксировали до тридцати.