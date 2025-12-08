ТСН в социальных сетях

Украина
2923
1 мин

График отключений 9 декабря: как долго будем сидеть без света

Из-за массированных ударов по энергетическим объектам завтра снабжение электроэнергией будет ограничиваться до 16 часов.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Киев / © Associated Press

Из-за массированных ракетно-дронных атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине 9 декабря во всех регионах будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 с объемом от двух до четырех очередей в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Также в течение суток, с 00:00 до 23:59, будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В энергокомпании отметили, что время и объемы отключений могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть и состояния энергосистемы.

Граждан призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона. В периоды, когда электроснабжение будет доступно по графику, потребителей просят использовать электроэнергию экономно.

Напомним, директор Центра исследований энергетики (ЦИЭ) Александр Харченко рассказывал, что сейчас не хватает средств на строительство защитных сооружений для энергетических объектов, что затрудняет подготовку к защите от будущих ракетных и дроновых атак.

