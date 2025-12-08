График отключений 9 декабря: как долго будем сидеть без света

Киев / © Associated Press

Из-за массированных ракетно-дронных атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине 9 декабря во всех регионах будут действовать ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 с объемом от двух до четырех очередей в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Также в течение суток, с 00:00 до 23:59, будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.

В энергокомпании отметили, что время и объемы отключений могут меняться в зависимости от нагрузки на сеть и состояния энергосистемы.

Граждан призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго своего региона. В периоды, когда электроснабжение будет доступно по графику, потребителей просят использовать электроэнергию экономно.

