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График отключения электричества на 11 декабря: когда не будет света в среду

График отключения электричества на 11 декабря: когда не будет света в среду

Отключение электроэнергии в Украине 11 декабря/Коллаж ТСН.ua

В среду, 11 декабря, по указанию "Укрэнерго" графики будут применяться с 07:00 до 22:00.

Завтра, 11 декабря, в Украине будут снова действовать графики отключений света.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений электричества будут такими:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться, как и в предыдущий день, с 7:00 до 22:00.

"Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.

Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго ДТЭК, ОВА и местных громад.

Ранее в парламенте рассказали, вырастет ли в Украине цена на электроэнергию.

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