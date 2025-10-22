ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

График отключения электроэнергии на Днепропетровщине: у кого и когда не будет света 23 октября

Подробное расписание отключений света на 23 октября — проверьте свою очередь.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН

В Украине были обнародованы графики отключений электроэнергии для Днепропетровской области. Их применят завтра, 23 октября, для сбалансирования энергосистемы.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света распределено на шесть основных очередей, некоторые из которых разделены на подгруппы. Известно, что свет будут выключать по следующему графику:

Графики отключений на Днепропетровщине 23 октября / © ДТЕК

Графики отключений на Днепропетровщине 23 октября / © ДТЕК

Графики отключений на Днепропетровщине 23 октября. / © ДТЕК

Графики отключений на Днепропетровщине 23 октября. / © ДТЕК

Напомним, из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами, в Украине вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что 22 октября ДТЭК сообщила о вынужденном введении временных отключений электроэнергии в Киеве. Света не будет в некоторых районах.

Также ранее сообщалось, что нынешней зимой цены на электроэнергию повышаться не будут и останутся неизменными.

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie