График отключения света 3 ноября: где планируется ограничение потребления

Завтра, 3 ноября, в ряде регионов Украины могут ввести временные ограничения потребления электроэнергии. Причиной таких мер являются последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергетические объекты страны.

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

График применения ограничений

Почасовые отключения произойдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 — объем от 0,5 до 2 очередей.

Ограничение мощности для промышленных потребителей планируется с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Заметим, что время и объем ограничений могут изменяться. Следите за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, техника может сгореть при отключении света. Как это предотвратить ранее рассказали специалисты. Действительно, из-за нестабильного напряжения бытовая техника выходит из строя.