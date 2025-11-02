- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1124
- Время на прочтение
- 1 мин
График отключения света 3 ноября: где планируется ограничение потребления
В понедельник, 3 ноября, в отдельных регионах Украины возможны временные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак РФ. Узнайте график и объем ограничений.
Завтра, 3 ноября, в ряде регионов Украины могут ввести временные ограничения потребления электроэнергии. Причиной таких мер являются последствия массированных ракетно-дроновых атак РФ на энергетические объекты страны.
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
График применения ограничений
Почасовые отключения произойдут с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 — объем от 0,5 до 2 очередей.
Ограничение мощности для промышленных потребителей планируется с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
Заметим, что время и объем ограничений могут изменяться. Следите за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, техника может сгореть при отключении света. Как это предотвратить ранее рассказали специалисты. Действительно, из-за нестабильного напряжения бытовая техника выходит из строя.