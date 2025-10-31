График отключения света на 1 ноября в Киевской области: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН.ua

В связи с необходимостью балансировки энергосистемы после массированных российских атак энергетические компании региона обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Жителей всех районов Киевской области призывают подготовиться к ограничениям электроснабжения и ознакомиться с очередями отключений на официальных ресурсах оператора.

График отключения на 1 ноября ноября Киевщина / © ДТЕК

Напомним, в Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.

Также завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения. Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно- дроновых атак на энергетические объекты Украины.