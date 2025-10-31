- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
График отключения света на 1 ноября в Киевской области: когда не будет электроэнергии
Объявлены графики отключений света на 1 ноября — когда не будет электроэнергии.
В связи с необходимостью балансировки энергосистемы после массированных российских атак энергетические компании региона обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Жителей всех районов Киевской области призывают подготовиться к ограничениям электроснабжения и ознакомиться с очередями отключений на официальных ресурсах оператора.
Напомним, в Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.
Также завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения. Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно- дроновых атак на энергетические объекты Украины.