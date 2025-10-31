ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

График отключения света на 1 ноября в Киевской области: когда не будет электроэнергии

Объявлены графики отключений света на 1 ноября — когда не будет электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В связи с необходимостью балансировки энергосистемы после массированных российских атак энергетические компании региона обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Жителей всех районов Киевской области призывают подготовиться к ограничениям электроснабжения и ознакомиться с очередями отключений на официальных ресурсах оператора.

График отключения на 1 ноября ноября Киевщина / © ДТЕК

График отключения на 1 ноября ноября Киевщина / © ДТЕК

График отключения на 1 ноября ноября Киевщина. / © ДТЕК

График отключения на 1 ноября ноября Киевщина. / © ДТЕК

Напомним, в Киеве обнародовали графики почасовых отключений электроэнергии, которые будут применяться в субботу, 1 ноября.

Также завтра, 1 ноября, в отдельных регионах Украины вводится ограничение электроснабжения. Причиной ограничений являются последствия массированных российских ракетно- дроновых атак на энергетические объекты Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie