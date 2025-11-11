- Дата публикации
График отключения света на 12 ноября: когда в столице, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях не будет электроэнергии
Графики отключений 12 ноября: Киевщина и Днепропетровщина готовятся к ограничениям на протяжении всех суток.
В связи с необходимостью балансировки энергосистемы после массированных российских атак 12 ноября в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, как и в большинстве регионов Украины, будут применяться графики почасовых и стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК.
График отключения в Киевской области
График отключения в Киеве
График отключения на Днепропетровщине
График отключения в Одесской области
Напомним, завтра, 12 ноября, в большинстве областей Украины в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Также за прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Поэтому применяются отключения света.
Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет отключается неравномерно.