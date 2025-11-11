Отключение света / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В связи с необходимостью балансировки энергосистемы после массированных российских атак 12 ноября в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, как и в большинстве регионов Украины, будут применяться графики почасовых и стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

График отключения в Киевской области

Отключение света на Киевщине 12 ноября / © ДТЕК

График отключения в Киеве

Отключение света в Киеве на 12 ноября. / © ДТЕК

График отключения на Днепропетровщине

Отключение света на Днепропетровщине 12 ноября / © ДТЕК

График отключения в Одесской области

График отключения света 12 ноября на Одещине. / © ДТЕК

Напомним, завтра, 12 ноября, в большинстве областей Украины в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Также за прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Поэтому применяются отключения света.

Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет отключается неравномерно.