График отключения света на 12 ноября в Украине: когда и у кого не будет электроэнергии

Отключение света

Завтра, 12 ноября в большинстве областей Украины в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты.

Графики почасовых отключений (ГБО) будут применяться для населения с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности будут действовать также на протяжении всех суток для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений могут изменяться. Граждан призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Энергетики также просят потреблять электроэнергию максимально бережно, когда она появляется по графику.

Напомним, Россия изменила тактику атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сосредоточившись на баллистических и комбинированных ударах. Поэтому значительное количество ракет прорывается к ключевым объектам генерации и распределения.

Также за прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Поэтому применяются отключения света.

Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет выключают неравномерно.