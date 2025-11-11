- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4157
- Время на прочтение
- 1 мин
График отключения света на 12 ноября в Украине: когда и у кого не будет электроэнергии
В большинстве регионов возможны повременные отключения света в течение суток.
Завтра, 12 ноября в большинстве областей Украины в течение всех суток — с 00:00 до 23:59 — будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты.
Графики почасовых отключений (ГБО) будут применяться для населения с 00:00 до 23:59 объемом от 2 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности будут действовать также на протяжении всех суток для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений могут изменяться. Граждан призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Энергетики также просят потреблять электроэнергию максимально бережно, когда она появляется по графику.
Напомним, Россия изменила тактику атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, сосредоточившись на баллистических и комбинированных ударах. Поэтому значительное количество ракет прорывается к ключевым объектам генерации и распределения.
Также за прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Поэтому применяются отключения света.
Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет выключают неравномерно.