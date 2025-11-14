- Дата публикации
График отключения света на 15 ноября: когда не будет электроэнергии
Графики отключений 15 ноября будут применяться с 00:00 до 23:59.
Завтра, 15 ноября, в большинстве регионов Украины примут меры по ограничению потребления электроэнергии как для бытовых, так и для промышленных потребителей. Причина введения ограничений — критические последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Ограничения будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59.
Графики почасовых отключений (ГПО): будут применяться для бытовых потребителей. Объем отключений будет составлять от 1,5 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности: будут применяться для промышленных потребителей также в течение всех суток.
Энергетические службы предупреждают, что время и объем применения ограничений может изменяться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Потребителей призывают следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе. Также бережно использовать свет дома.
Напомним, в Украине в предстоящие выходные прогнозируется возможное смягчение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Основная причина — ожидаемая солнечная и теплая погода, что, как правило, приводит к снижению общего потребления энергии.
Ранее сообщалось, в Запорожской области ужесточились графики отключения света. К таким усилениям прибегли по указанию «Укрэнерго» из-за обстрелов объектов генерации и подстанций на этой неделе.