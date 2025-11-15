- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1009
- Время на прочтение
- 1 мин
График отключения света на 16 ноября: когда и где не будет электроэнергии
В энергокомпании объяснили, что причиной отключений стали повреждения объектов энергосистемы, нанесенных в результате российских ударов.
В воскресенье, 16 ноября, в Украине снова прибегли к введению ограничений электроснабжения для бытовых потребителей.
Об этом сообщает ДТЭК.
Ограничения в течение суток продлятся, в частности, в столице, Киевской и Днепропетровской областях.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света на Днепропетровщине
Напомним, во время экстренных отключений света графики могут не действовать, поэтому фактические перерывы в электроснабжении не всегда совпадают с указанными очередями. В YASNO уточняют, что разногласия возникают из-за корректировки графиков по распоряжению «Укрэнерго» или из-за локальных аварий в домовых сетях или оператора системы распределения.
В случае внезапного отключения света следует проверить сообщение об экстренных отключениях, выяснить у управляющей компании возможную аварию и сообщить ОСР, если адрес или время не соответствуют графику.