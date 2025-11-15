ТСН в социальных сетях

Украина
1009
1 мин

График отключения света на 16 ноября: когда и где не будет электроэнергии

В энергокомпании объяснили, что причиной отключений стали повреждения объектов энергосистемы, нанесенных в результате российских ударов.

Дарья Щербак
Отключение света в Украине

ДТЭК обнародовал графики отключений на 16 ноября / © ТСН.ua

В воскресенье, 16 ноября, в Украине снова прибегли к введению ограничений электроснабжения для бытовых потребителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

Ограничения в течение суток продлятся, в частности, в столице, Киевской и Днепропетровской областях.

График отключения света в Киеве

График отключения света в Киеве на 16 ноября / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 16 ноября / © ДТЕК

График отключения света на Днепропетровщине

График отключения света на Днепропетровщине 16 ноября / © ДТЕК

Напомним, во время экстренных отключений света графики могут не действовать, поэтому фактические перерывы в электроснабжении не всегда совпадают с указанными очередями. В YASNO уточняют, что разногласия возникают из-за корректировки графиков по распоряжению «Укрэнерго» или из-за локальных аварий в домовых сетях или оператора системы распределения.

В случае внезапного отключения света следует проверить сообщение об экстренных отключениях, выяснить у управляющей компании возможную аварию и сообщить ОСР, если адрес или время не соответствуют графику.

