График отключения света на 18 ноября: когда не будет электроэнергии

Отключение света / © ТСН

В связи с необходимостью восстановления энергетических объектов, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак России, 18 ноября в большинстве областей Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Планируемый график ограничений на 18 ноября

Графики почасовых отключений (ГПО) будут применяться в течение всех суток — с 00:00 до 23:59. Объем отключений будет охватывать от 1,5 до 4 очередей.

Ограничения мощности будут действовать круглосуточно (с 00:00 до 23:59) для промышленных потребителей.

Как сообщают в «Укрэнерго», время и объем ограничений могут быть скорректированы и обновлены.

Напомним, журналистка Татьяна Николаенко сообщила о критической ситуации в селах Черниговщины, которые уже третьи сутки остаются без электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Она отмечает: жизнь без электричества в современной деревне означает полный коллапс базовых условий выживания, выходя далеко за пределы проблемы испорченных продуктов.

В ГСЧС рассказали, как правильно и безопасно устанавливать и заправлять генератор. Эти советы помогут вам избежать последствий, которые могут быть опасны для жизни.