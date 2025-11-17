ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1196
Время на прочтение
1 мин

График отключения света на 18 ноября: когда не будет электроэнергии

В Укрэнерго опубликовали график отключения света в Украине на 18 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН

В связи с необходимостью восстановления энергетических объектов, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак России, 18 ноября в большинстве областей Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Планируемый график ограничений на 18 ноября

Графики почасовых отключений (ГПО) будут применяться в течение всех суток — с 00:00 до 23:59. Объем отключений будет охватывать от 1,5 до 4 очередей.

Ограничения мощности будут действовать круглосуточно (с 00:00 до 23:59) для промышленных потребителей.

Как сообщают в «Укрэнерго», время и объем ограничений могут быть скорректированы и обновлены.

Напомним, журналистка Татьяна Николаенко сообщила о критической ситуации в селах Черниговщины, которые уже третьи сутки остаются без электроснабжения после атаки на энергообъект в Нежине. Она отмечает: жизнь без электричества в современной деревне означает полный коллапс базовых условий выживания, выходя далеко за пределы проблемы испорченных продуктов.

В ГСЧС рассказали, как правильно и безопасно устанавливать и заправлять генератор. Эти советы помогут вам избежать последствий, которые могут быть опасны для жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
1196
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie